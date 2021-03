Si vous habitez une ville dans My Café, les festivals ne vous sont pas inconnus. A la fin de chaque festival, le maire (ou l’un de ses assistants) doit distribuer les prix de la manière la plus équitable possible parmi les participants. Voici donc la calculatrice My Cafe gratuite pour calculer toutes les récompenses et ne plus perdre de temps dans des calculs !

La calculatrice My Cafe gratuite permet de partager les diamants et rubis au plus juste dans My Cafe, c’est à dire suivant le nombre de missions remplies ou le nombre de trophées remportés. Les épices, cadeaux roses ou bleus, ne sont pas comptabilisés. Utilisez-les en bonus !

– Aucune données n’est sauvegardée, les informations transmises servent uniquement à calculer les récompenses. Pensez à ajouter cette page en favori pour y revenir rapidement à chaque festival

La calculatrice My Café par missions – La calculatrice My Café par trophées