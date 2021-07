Les meubles les moins chers de Design Home

Nous avons vu en détail chaque type de meubles ou décoration dans le jeu de décoration de maisons Design Home, voici un pense-bête qui récapitule la liste des meubles les moins chers de Design Home et leurs prix.

Pourquoi acheter les meubles les moins chers du jeu ?

Avoir en stock certains meubles peu onéreux permet de remplir à moindre coût les défis « MES MAISONS’ et gagner les prix correspondants à chaque fois quand même. En effet, dans l’onglet « Mes maisons », il n’y a pas de vote du public et il suffit de terminer les pièces pour gagner les diamants ou cadeaux correspondants. De ce fait, on peut se focaliser uniquement sur l’ajout des articles obligatoires (en bleu) sans s’occuper des décorations facultatives comme les plantes. De plus, pas besoin d’harmoniser comme il n’y a pas de vote donc pour éviter de dépenser des éléments gagnés ou des meubles chics.

Retrouvez le détail des meilleurs meubles du jeu sur les pages de chaque type de meuble / décoration.

Pour résumer :

Le buffet le moins cher du jeu : ORSON de la marque APT2B est à $588 ;

le moins cher du jeu : ORSON de la marque APT2B est à $588 ; La commode : GEMINI 3 DRAWER DRESSER de WEST ELM à $499 ;

: GEMINI 3 DRAWER DRESSER de WEST ELM à $499 ; La console : GARDNER CONSOLE TABLE de la marque APT2B ;

: GARDNER CONSOLE TABLE de la marque APT2B ; La grande commode : ERWIN CHEST et MANCHESTER CHEST de APT2B à $488 ;

: ERWIN CHEST et MANCHESTER CHEST de APT2B à $488 ; Le fauteuil : NEWPORT LOUNGER de SERENA & LILY ($228) ;

: NEWPORT LOUNGER de SERENA & LILY ($228) ; Le banc : MARIPOSA de APT2B à $198 ;

: MARIPOSA de APT2B à $198 ; Le canapé d’angle : canapé ABISKO de ARTICLE ($1599) ;

: canapé ABISKO de ARTICLE ($1599) ; La méridienne : LOUNGE CHAIR de la marque DOVETAIL ($645) ;

: LOUNGE CHAIR de la marque DOVETAIL ($645) ; Le lampadaire : EDISON FLOOR LAMP de APT2B à $178 ;

: EDISON FLOOR LAMP de APT2B à $178 ; La lampe de chevet : AUTUMN TABLE LAMP de la marque APT2B est à $64 et est la lampe de chevet la moins chère ;

: AUTUMN TABLE LAMP de la marque APT2B est à $64 et est la lampe de chevet la moins chère ; La lampe de plafond : LAYLA de WORLDS AWAY ($748) ;

: LAYLA de WORLDS AWAY ($748) ; Le placard : HAND-CARVED CHINESE AUDUBON CABINET à $1000 de la marque WISTERIA ;

: HAND-CARVED CHINESE AUDUBON CABINET à $1000 de la marque WISTERIA ; Le placard d’appoint : le RECLAIMED IRON 9 DRAWER STORAGE CABINET de KATHY KUO HOME ($444) ;

: le RECLAIMED IRON 9 DRAWER STORAGE CABINET de KATHY KUO HOME ($444) ; Le tapis : c’est le tapis zébré de LOLOI (Zadie Collection), toutes couleurs, à $409 ;

: c’est le tapis zébré de LOLOI (Zadie Collection), toutes couleurs, à $409 ; Le berceau : il est à $398, il s’agit du HUDSON de SERENA & LILY ;

: il est à $398, il s’agit du HUDSON de SERENA & LILY ; Le lit jumeau : il est au prix de $549, il s’agit du Catalina Bed de POTTERY BARN KIDS -et du Susie Classic Metal Bed de KATHY KUO HOME ;

: il est au prix de $549, il s’agit du Catalina Bed de POTTERY BARN KIDS -et du Susie Classic Metal Bed de KATHY KUO HOME ; La grande étagère : ici c’est la Caliper Shelf de ARTICLE à $449 qui est la moins onéreuse ;

: ici c’est la Caliper Shelf de ARTICLE à $449 qui est la moins onéreuse ; Le bureau : il est au prix de $399 , vous pouvez choisir parmi le Preston Desk de POTTERY BARN KIDS, le Audrey Mini Desk de WEST ELM et le Kings Road Desk de APT2B ;

: il est au prix de $399 , vous pouvez choisir parmi le Preston Desk de POTTERY BARN KIDS, le Audrey Mini Desk de WEST ELM et le Kings Road Desk de APT2B ; Le lit : le HOUGH QUEEN BED de ARHAUS à $599 ;

: le HOUGH QUEEN BED de ARHAUS à $599 ; La table d’appoint : on retrouve ici la VALENTINE SIDE TABLE de APT2B à $124 ;

: on retrouve ici la VALENTINE SIDE TABLE de APT2B à $124 ; Les tables basses les moins chères sont à $268, ce sont les FLEETWOOD COFFEE TABLE et CARMEN COFFEE TABLE de la marque APT2B ;

les moins chères sont à $268, ce sont les FLEETWOOD COFFEE TABLE et CARMEN COFFEE TABLE de la marque APT2B ; La table de chevet : la LIBERTY NIGHTSTAND de APT2B à $248 a le prix le plus bas ;

: la LIBERTY NIGHTSTAND de APT2B à $248 a le prix le plus bas ; La chaise : la RUSSEL DINING CHAIR (marque APT2B) à $119, ainsi que la chaise ZOLA DINING CHAIR d’ARTICLE ;

: la RUSSEL DINING CHAIR (marque APT2B) à $119, ainsi que la chaise ZOLA DINING CHAIR d’ARTICLE ; Tabouret : il s’agit du CHANDLER STOOL de la marque APT2B. Ce tabouret est à $78 dans le jeu ;

: il s’agit du CHANDLER STOOL de la marque APT2B. Ce tabouret est à $78 dans le jeu ; L’ Ottoman OLIVE SQUARE OTTOMAN d’APT2B est à $105 ;

OLIVE SQUARE OTTOMAN d’APT2B est à $105 ; Les 3 poufs les moins chers : ce sont les TEXA POUF (marque ARTICLE),et le HANDWOVEN SEAGRASS POUF (marque Wisteria) qui sont à $99 chacun.

Pour visualiser les articles les moins chers du jeu

L’astuce en plus : Pensez à acheter dès maintenant l’un de ces articles s’il vous plait, il apparaîtra ainsi dans les meubles « acquis » et sera plus facile à voir lorsque vous remplissez les missions de décoration. Ainsi vous pourrez également faire votre propre collection des meubles les moins chers de Design Home.